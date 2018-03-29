|МИД Грузии высылает российского дипломата
|29.03.2018 15:44
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Ведомство осудило факт использования химического оружия на территории Соединенного КоролевстваГрузия выдворяет сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Грузии, сообщает "Грузия Online".
"Министерство иностранных дел Грузии осуждает факт использования химического оружия на территории Соединенного Королевства, что вызвало тяжелое повреждение здоровья трех человек и создало серьезную угрозу жизни и здоровью людей", - говорится в заявлении.
В МИД Грузии также заявили, что это представляет собой "серьезный вызов для общей безопасности".
"Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества в связи с этим вопросом и, соответственно, объявляет неприемлемой личностью сотрудника секции интересов России посольства Швейцарской Конфедерации и требует, чтобы он покинул Грузию в течение 7 дней", - говорится в заявлении МИД Грузии.
Вчера Черногория объявила персоной нон-грата одного российского дипломата и отозвала согласие на назначение почетного консула РФ в республике.
Напомним, 26 стран выдворяют 143 российских сотрудников разведки, которые выдавали себя за дипломатов, в связи с отравлением в Солсбери бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
НАТО решило выдворить 7 сотрудников российской дипломатической миссии в Брюсселе, которые работали в штаб-квартире Альянса.
Украина также приняла решение выдворить 13 российских дипломатов.
Как известно, МИД России выразило протест в связи с решением стран ЕС, США и Канады выслать российских дипломатов.