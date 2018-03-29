



Відома танцівниця Олена Шоптенко, яка зараз очікує на первістка, не покидає роботу і не поспішає у декретну відпустку.



Зірку часто можна побачити на світських заходах, а також на танцполі, про що сама Олена розповідає фанам у мережі, публікуючи світлини.



Так, на фото, яким Олена поділилася у Інстаграмі днями, вона у білому топі та спідниці, активно танцює. "Є фітнес з обважнювачувами, а у мене зараз такі танці", - жартує Шоптенко.



Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы



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