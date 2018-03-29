Погода, Новости, загрузка...
Олена Шоптенко у білій сукні показала "вагітні танці" (ФОТО)
29.03.2018 15:46
3890_989.jpg (17.21 Kb)

Відома танцівниця Олена Шоптенко, яка зараз очікує на первістка, не покидає роботу і не поспішає у декретну відпустку.

Зірку часто можна побачити на світських заходах, а також на танцполі, про що сама Олена розповідає фанам у мережі, публікуючи світлини.

Так, на фото, яким Олена поділилася у Інстаграмі днями, вона у білому топі та спідниці, активно танцює. "Є фітнес з обважнювачувами, а у мене зараз такі танці", - жартує Шоптенко.

Есть фитнес с утяжелителями, а у меня сейчас такие танцы

 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить