|Олена Шоптенко у білій сукні показала "вагітні танці" (ФОТО)
|29.03.2018 15:46
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Відома танцівниця Олена Шоптенко, яка зараз очікує на первістка, не покидає роботу і не поспішає у декретну відпустку.
Зірку часто можна побачити на світських заходах, а також на танцполі, про що сама Олена розповідає фанам у мережі, публікуючи світлини.
Так, на фото, яким Олена поділилася у Інстаграмі днями, вона у білому топі та спідниці, активно танцює. "Є фітнес з обважнювачувами, а у мене зараз такі танці", - жартує Шоптенко.
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