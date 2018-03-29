В одной из школ Новгородской области Российской Федерации завуч, по совместительству учитель биологии Ирина Сергеевна была заподозрена в интимных отношениях с ученицей 10 класса - Лерой. Об инциденте пишет издание Mash на своей странице в Telegram.

Известно, что школьница является любимицей учительницы, обе размещают на своих страницах в социальных сетях совместные фото, признания в любви, а также пишут о трепетных чувствах благодарности.

Однако не так давно анонимные пользователи сети отправили матери Леры фотографии, выложенные самой преподавательницей в истории социальной сети. На нем ученица и завуч запечатлены в полуобнаженном виде.

По словам Ирины Сергеевны, эта фотография - фотошоп, добавляя, что у нее нет такого белья, а рубаха - "непонятная, мужская". Школьница, в свою очередь, отмечает, что грудь на фотографии "не ее размера вообще". Данной историей заинтересовались также сотрудники Следственного комитета России, назначив доследственную проверку.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела", - отметили представители ведомства.

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