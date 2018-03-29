Представители украинской власти не видят сигналов о том, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на уступки, которые позволят прекратить войну на Донбассе.

Так, депутат от фракции «Самопомич», член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Тарас Пастух уверен, что Украина должна освобождать территории без учета условий России и без привлечения миротворцев, информирует svodka.net.

«Я не верю в добрые намерения Путина и в то, что он готов идти на компромиссы. У меня на сегодня нет убеждения, что миротворцы обеспечат мир на Донбассе и вернут нам эту территорию», — говорит нардеп.

Похожее мнение выразил и заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

«Мне кажется, это преувеличено относительно готовности Путина к уступкам по Донбассу. Я пока не вижу объективных сигналов», — заявил он.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира