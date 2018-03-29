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Институт экспертиз подтвердил высокое качество украинской курятины "Наша Ряба"
29.03.2018 15:52
В курятине торговых марок "Наша Ряба" и "Львівські курчата" не обнаружили антибиотиков, гормонов или других вредных микроорганизмов, отметили в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике. Этот материал можно прочитать и на украинском языке НИИ по лабораторной диагностике проверил украинскую курятину Фото: pixabay.com Для экспертизы была отобрана курятина торговых марок "Наша Ряба", "Львівські курчата",  "Гаврилівські курчата", а также домашние куры из магазина и с рынка.Наивысшее качество продукции продемонстрировали "Наша Ряба" и "Львівські курчата". В курятине этих торговых марок не обнаружили антибиотиков, гормонов или других вредных микроорганизмов.Единственный образец, который не прошел контроль качества, – это "Гаврилівські курчата". В нем эксперты обнаружили сальмонеллу.

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