В курятине торговых марок "Наша Ряба" и "Львівські курчата" не
обнаружили антибиотиков, гормонов или других вредных
микроорганизмов, отметили в Государственном
научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке НИИ по
лабораторной диагностике проверил украинскую курятину Фото:
pixabay.com Для экспертизы была отобрана курятина торговых марок
"Наша Ряба", "Львівські курчата", "Гаврилівські курчата", а
также домашние куры из магазина и с рынка.Наивысшее качество
продукции продемонстрировали "Наша Ряба" и "Львівські курчата". В
курятине этих торговых марок не обнаружили антибиотиков, гормонов
или других вредных микроорганизмов.Единственный образец, который не
прошел контроль качества, – это "Гаврилівські курчата". В нем
эксперты обнаружили сальмонеллу.
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