В начале года тот признал Трампа психически здоровым

Джексона назначили на должность президентского врача еще в администрации Джорджа Буша-младшего, он наблюдает Дональда Трампа с момента его вступления в должность главы государства. "Адмирал Джексон прекрасно подготовлен и имеет высокую квалификацию. Военнослужащим он собственными глазами видел ту огромную жертву, которую составляют наши ветераны, и он глубоко осознает, в котором долгу перед ними наша большая страна" , - заявил Трамп, сообщает " Голос Америки",

В начале января Джексон обследовал Трампа на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что "у президента очень острый невредимый ум". Трамп проходил трехчасовое всестороннее медицинское обследование впервые после своего избрания на пост президента. Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.

Кандидатуру Джексона на должность министра должен будет утвердить сенат. Трамп также добавил, что ценит работу, которую выполнил Дэвид Шулкин в должности министра. "Он всегда оказывал поддержку ветеранам по всей стране, и я благодарен за его усилия", - говорится в заявлении главы Белого дома.