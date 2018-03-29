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Трамп выдвинул личного врача на пост министра
29.03.2018 15:52
Трамп выдвинул личного врача на пост министра
В начале года тот признал Трампа психически здоровым
Президент США Дональд Трамп объявил об отставке министра по делам ветеранов Дэвида Шулкина. На эту должность будет выдвинуто адмирала Ронни Джексона, доктора медицинских наук и личного врача президента.
Трамп выдвинул личного врача на пост министра Фото: EPA/UPG

Джексона назначили на должность президентского врача еще в администрации Джорджа Буша-младшего, он наблюдает Дональда Трампа с момента его вступления в должность главы государства. "Адмирал Джексон прекрасно подготовлен и имеет высокую квалификацию. Военнослужащим он собственными глазами видел ту огромную жертву, которую составляют наши ветераны, и он глубоко осознает, в котором долгу перед ними наша большая страна", - заявил Трамп, сообщает "Голос Америки",

В начале января Джексон обследовал Трампа на предмет признаков деменции и болезни Альцгеймера и пришел к выводу, что "у президента очень острый невредимый ум". Трамп проходил трехчасовое всестороннее медицинское обследование впервые после своего избрания на пост президента. Это произошло вскоре после выхода скандальной книги Майкла Вульфа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", в которой психическое здоровье американского президента ставится под вопрос.

Кандидатуру Джексона на должность министра должен будет утвердить сенат. Трамп также добавил, что ценит работу, которую выполнил Дэвид Шулкин в должности министра. "Он всегда оказывал поддержку ветеранам по всей стране, и я благодарен за его усилия", - говорится в заявлении главы Белого дома.

При этом генеральный инспектор министерства по делам ветеранов ранее раскритиковал Шулкина, указав в своем докладе полеты министра в Данию и Лондон, на Уимблдонский турнир по теннису. В докладе отмечено, что министр нарушил этический кодекс, приняв в дар билеты на турнир, а его глава аппарата сделал ложные заявления, чтобы жена Шулкина могла поехать с мужем за государственный счет.

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