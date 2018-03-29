В исследовании делается вывод, что «эродированный материал может потенциально иметь негативное воздействие на экосистему, а также на здоровье человека». Исследование помогает объяснить, почему во всем мире остатки, которые непосредственно не распыляется появляться во фруктах и овощах.

Найденные частицы были относительно большими и не могут квалифицироваться как «мелкие частицы» в том смысле, в каком этот термин обычно используется в научной литературе к вдыхаемым загрязняющим веществам. Однако, как только эти большие частицы вдохнуть, они могут распасться на более мелкие и таким образом попасть в легкие и систему кровообращения.

Это исследование обращает внимание на потенциальный путь воздействия глифосата и АМПА, кроме как обычного способа попадания в организм — с пищей.

Исследование: Вирджиния Апарисио, Сильвия Аймар, Эдуардо де Херонимо, Мариано Мендес, Хосе Коста «Концентрации глифосата и АМРА в ветровом материале в полевых условиях». Журнал «Land Degradation and Development», 23 марта 2018 года.

doi.org/10.1002/ldr.2920

Резюме

Интенсификация сельского хозяйства в хрупких засушливых и полузасушливых средах привело к усилению деградации почвы, главным образом за счет ветровой эрозии. Аргентина является сельскохозяйственной и скотоводческой страной, которая за последние несколько десятилетий нарастила свою производительность, расширив границы сельскохозяйственных угодий и использование гербицидов для борьбы с сорняками. Глифосат, на долю которого приходится 65% аргентинского рынка пестицидов, надолго сохраняется в почве. Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что имеются данные, позволяющие классифицировать глифосат как «вероятный канцероген для человека». В этом контексте целью данного исследования было определение наличия и концентрации глифосата и аминометилфосфоновой кислоты (AMPA) в ветровом материале в 3-х аргентинских полузасушливых регионах (Чако, Ла-Пампа и Сан-Луис).

На участках площадью 1 га был собран ветровой материал на высоте 13,5, 50 и 150 см в течение 18 эрозийных событий. Воздушно-ветреный материал, переносимый ветром на высоте 150 см, имел концентрации 247 и 218 мкг/кг глифосата и AMPA соответственно. Этот материал содержал глифосата в 60 раз и AMPA в 3 раза больше по сравнению с исходной почвой. Это свидетельствует о том, что эрозионный материал может потенциально отрицательно влиять на экосистему, а также на здоровье человека, в зависимости от доли этого вещества, выброшенного в атмосферу в виде суспензии взвешенных частиц. Насколько нам известно, это исследование впервые сообщило о концентрациях глифосата и AMPA в ветряном материале в полевых условиях.

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