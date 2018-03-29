Фейки никуда не денутся, не исчезнут. И не спасет нас от информационной чумы 21 века ни онлайн курс, ни ролик на Youtube.

Поэтому, покрытый толстым-толстым слоем фейков от хороших и умных людей, хочу поделиться своими мыслями о тщетности упований на «медиаграмотность», «критическое мышление», и прочие популярные в последнее время слова и словосочетания.

Критическое мышление — это не результат, а процесс. Как и развитие тела, мышление требует постоянных усилий. Когнитивные нагрузки очень болезненны и энергозатратны. Тем более не совсем понятно зачем в наше время долго над чем-то думать, и тем более, думать о думании, то есть заниматься рефлексией. Так можно что-то пропустить.

Вы не можете постоянно думать. Сфокусироваться и думать: в очереди, в транспорте, за едой, в кровати, на пляже, в туалете и т.д., т.е. там где сёрфаете, лайкаете и комментите в соцсетях. Вы не можете постоянно анализировать, сравнивать, испытывать, уточнять. Когда жить? Вам нужен отдых, расслабление и «потупить». Чаще только ваши действия онлайн нельзя охарактеризовать как думание.

Скорее, вы просто проводите время, развлекаетесь, отдыхаете, поддерживаете своих друзей и знакомых дружеским лайком/репостом, напоминаете о своем существовании, подтверждаете свою точку зрения и т.д.

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С учетом того, что некоторые социально активные люди нажимают кнопку refresh от двух до трех тысяч раз на день, времени для «критическое мышление» просто не остается. «Экономика внимания» буквально съедает ваши мозги.

Сложно думать в принципе, а еще сложнее думать о моральных дилеммах, общественно-политических и философских вопросах, и прочих вещах у которых нет правильного ответа в принципе. Здесь важна постоянное участие и практика мышления, очень затратная, непрактичная и малоприбыльная. Не каждый на это пойдет.

Эволюционный путь — это не путь развития критического мышления отдельных особей. Группы находящиеся во внутренней гармонии, сплоченные вокруг общей мифологии (т.е. коллективного фейка) и идентичности, очень часто бывают более конкурентноспособными и побеждают «слишком много думающих».

Как пример. «Мы знаем что он врет, но это в наших интересах» — часто повторяющийся тезис наших северных соседей. Так говорят не только дураки. Так говорят очень умные люди, которые, если надо, легко дадут фору в отдельной дисциплине «критическое мышление».

Кроме нейробиологического и эволюционного существуют культурные, религиозные и другие аспекты, которые прямо влияют на то как мы интерпретируем факты и видим мир. Некоторые суждения в онлайн-дебатах основываются на святых писаниях. Факты можно подтвердить? Источник и автор известен? Технократических ответов нет. Вопрос веры.

Поэтому просто пройти курс «Критическое мышление» онлайн или заслушать лекцию про медиаграмотность, это приблизительно как получить абонемент в спортзал в надежде что тонус и рельеф — это как-то уже само собой. Новые практики и привычки, когнитивная дисциплина и мыслящая среда намного важнее онлайн курсов. Но тяжко всё это. И какая цель?..

Да и зачем мы придумываем новые слова? Ведь мышление, как говорят, либо есть, либо его нет. В сознании нет перегородок разделяющих «критическое мышление», «дизайн мышление», «философское мышление», «обыденное мышления» и т.д. друг от друга и от всех остальных мышлений. Маркетинг, короче говоря.

Кстати про маркетинг. Где-то с середины прошлого века реклама — это, можно сказать индустрия фейков. Реклама больше не рассказывает об объективных характеристиках товара. Реклама влияет на принятие решений через продажу новых представлений, эмоций и т.д. Т.е. практически как фейки. Грань очень размыта…

Какой вывод? К критическому мышлению, как универсальной панацее против бед информационной эпохи, стоит относиться критически. Чему нас и учит критическое мышление.

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