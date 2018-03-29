В ноябре у меня был резонансный пост о том, что на февраль-март Запад (включая Украину) подготовят несколько важных, но не критических, мер, которые будут четким месседжем Путину и главное — его окружению, о том, что Запад предпочел бы вы видеть сценарий «Горбачев» на мартовских выборах.

Об этом на Фб пишет политический обозреватель Олег Пономарь. Очевидно, что в Москве не прислушались (а это было и очень тяжело технически сделать, так как при уходе Путина может рухнуть вся криминальная нынешняя система власти в РФ), информирует svodka.net.

Что же, с Пакета Скрипаль начался новый этап. Российскую власть всё чаще называют «режимом» официальные лица на Западе. Всё меньше церемоний, больше демонизации. Впереди по настоящему болезненные санкции — санкции к закрытой части «кремлевского списка» в США, аресты имущества в Британии, санкции по отношению к росс. долгу и так далее.

Летом на Саммите НАТО и Саммите G-7 в Канаде этот этап будет сцементирован и закреплен как единственно возможный.

В качестве примера приведу вам вчерашнюю речь главы британского МИДа Джонсона. До сегодня не было еще такого, чтобы второе лицо страны-члена Семерки и НАТО, ядерной державы, одного из лидеров свободного Мира — Британии говорил о РФ в таком тоне и ключе и перечислял все основные преступления РФ в одном пакете — аннексия Крыма и набег в Украину, химоружие в Сирии, сбитый Боинг, попытка переворота в Монтенегро, вмешательство в выборы на Западе, покушение на Скрипаля в Англии и тд. Это аналог речи Черчилля о начале холодной войны.

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