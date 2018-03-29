"Непокірна". Финалист "Х-фактора" Порядинский выпустил клип. Видео
29.03.2018 16:00
Украинский певец, финалист шоу "Х-фактор" Александр Порядинский
презентовал клип на песню "Непокірна" на канале ELLO в YouTube.
Режиссер ролика – Олег Борщевский. Действие ролика происходит в
черниговском Оперном театре. Главная героиня – танцовщица, которая,
прилагая усилия, добивается успеха. Главную роль в клипе исполнила
танцовщица, модель и актриса Алина Коржова. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Клип Порядинского снимали
в Опере Скриншот: ELLO / YouTube видео
Видео: ELLO / YouTube