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"Непокірна". Финалист "Х-фактора" Порядинский выпустил клип. Видео
29.03.2018 16:00
Украинский певец, финалист шоу "Х-фактор" Александр Порядинский презентовал клип на песню "Непокірна" на канале ELLO в YouTube. Режиссер ролика – Олег Борщевский. Действие ролика происходит в черниговском Оперном театре. Главная героиня – танцовщица, которая, прилагая усилия, добивается успеха. Главную роль в клипе исполнила танцовщица, модель и актриса Алина Коржова. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Клип Порядинского снимали в Опере Скриншот: ELLO / YouTube видео Видео: ELLO / YouTube

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