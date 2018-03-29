Полицейские танцевали под песню Газманова "По росе до конца"

Об этом сообщил руководитель ГУ Национальной полиции Украины в Тернопольской области Александр Богомол, информирует местное издание politerno.com.ua.

Как отмечается, в одном из заведений Тернополя полицейские танцевали под российского Газманова, несмотря на то, что официально его песни в городе запрещены городским советом. Об этом сообщили очевидцы, которые находились в заведении и сняли все на видео. По предварительным данным, танцы под русские песни устроили представители тернопольских силовых структур. Очевидцы также сообщили, что русскими песнями дело в тот вечер не ограничилось: "были и драки, и разборки на улице, и выяснение отношений с бранью и нецензурщиной - весь набор настоящих любителей русской культуры".

Председатель Тернопольской полиции заверил, что по факту неэтичного поведения сотрудников полиции проводится служебное расследование. "... во время празднования дня рождения одна из гостей заказала украинскую версию песни, а когда началась композиция, вышел конфуз. Люди иногда ошибаются", - сообщил Александр Богомол и добавил, что силовики являются участниками АТО, но достойно не вышли из ситуации и не решили конфликт.

Также он сообщил, что работники поняли свою ошибку и в это воскресенье вместе со сводным отрядом поедут на два месяца в зону АТО для несения службы.