«Если хочешь покорить любую страну, — начни кормить её своей пищей».

Иван Грозный

Объединение немецкой и американской корпораций угрожает установлением монополии зарубежного производителя семян, пестицидов и ГМО и маргинализацией отечественных сельскохозяйственных фирм.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России близка к принятию решения о слиянии крупнейших в мире биотехнологических компаний Bayer и Monsanto. На днях служба заявила о достижении взаимопонимания по поводу слияния двух компаний:

«Мне кажется, мы пришли к взаимопониманию с руководством Байер. И мы видим, что именно с этой точки зрения рассматривают эту сделку конкурентные ведомства в подавляющем большинстве других юрисдикций»,

- отметил замглавы ФАС Андрей Цыганов на рабочем совещании по трансферу технологий в Высшей школе экономики.

Хотя переговоры все ещё идут и вынесение решения по сделке на сумму $66 млрд отложено до июня 2018 года, заявления Цыганова демонстрируют значительный прогресс в вопросе о слиянии.

Ранее ФАС помешала объединению Bayer с Monsanto, требуя передать «значительную» часть технологий российскому агропрому. В частности, предполагалось, что две компании должны будут делиться с отечественными фирмами 1) технологиями в области селекции семян, с помощью которых можно создавать новые сорта и гибриды в нашем климате, и 2) базами данных цифрового земледелия. Более детально подготовкой требований к Bayer с Monsanto ФАС поручил заняться Высшей Школе Экономики. В начале февраля, в ответ на отказ антимонопольного регулятора одобрить сделку, Bayer подала иск против ФАС. Немецкая компания отказывалась выполнять требования, изложенные выше.

Стоит отметить, что и без объединения доходы двух компаний быстро увеличиваются. Маржа лидера инновационного сельского хозяйства Bayer выросла до $797 млн. Глобальный сбыт немецкого концерна составил $46 млрд. Мировой руководитель биотехнологии растений Monsanto поднял продажи до $13 млрд., а навар его российского филиала «Монсанто Рус» достиг $13 млн. Monsanto и Bayer специализируются на агрохимии, селекции, производстве ГМО-семян и аграрных цифровых технологиях.

Если ФАС одобрит слияние, то объединенная компании превратится в мирового лидера по производству семян, средств защиты растений и цифровых технологий для сельского хозяйства. Monsanto-Bayer c капитализацией ($120 млрд.), сопоставимой с ВВП Украины и Кувейта, превзойдет швейцарскую Syngenta, китайскую ChemChina, американскую DowDuPont и немецкую BASF.

Представители ФАС в своем выступлении делают выговор исключительно на конкуренции. Де-факто слияние всячески усилит американскую и немецкую компании и поставит в ущербное положение российского производителя. Начальник Управления контроля химической промышленности и АПК ФАС России Анна Мирочиненко говорит о таких угрозах, как барьеры для входа на товарные рынки, злоупотребление рыночной властью объединённой компании и усиление стимулов для скоординированных антиконкурентных действий.

Но надо понимать, что речь идет не только о том, чтобы конкуренция была чистой и отстающий российский агрокомплекс «не ушел под лед» под нажимом американо-немецкого гиганта. Одобрив слияние, АПК России охотно попадает под влияние предприятия, производящего семена, средства агрохимии и генной модификацией растений.

Негативное влияние можно минимизировать через условие о «передаче технологий», выдвинутые ФАС. Однако и в таком случае сохраняются высокие риски для российских агропромышленников. Во-первых, Bayer-Monsanto могут передавать старые разработки, что отнюдь не компенсирует отставание отечественных фирм. Во-вторых, освоение переданных технологий может занять много времени, а это снизит эффективность применения полученных технологий. В-третьих, использование новейших методик потребует приобретения дорогостоящего западного оборудования, чего не смогут себе позволить большинство российских производителей. И самое главное, нет гарантии того, что выдвинутые ФАС условия окажутся эффективными и достаточными для защиты российских производителей. Ведь условия выдвигают эксперты ВШЭ, у которой «а» может просто-напросто не оказаться специалистов-практиков по селекции, семеноводству, агрохимии и цифровым технологиям в сельском хозяйстве. И «б» — из практики институт выражает либеральные и транснациональные интересы и готов пожертвовать отечественными бизнесменами ради свободы рынка.

Таким образом, можно предположить, что ультиматумы антимонопольной службы, даже если они направлены на поддержание русских сельскохозяйственников, в конечном счете, не защищают от угрозы в лице объединенной компании. Источники «Царьграда» в Российском Соевом Союзе (РСС) предупредили, что американо-немецкий альянс окажется довольно властным, чтобы лоббировать и даже продавливать производство ГМО-продукции в России. Они допускают, что объединенная компания создаст условия для производства в России «нескольких оптимальных генно-модифицированных сельскохозяйственных культур» для экспорта. Другие сорта, как например, ГМО-соя будут импортироваться из Латинской Америки.

«Появление монополиста вытеснит с рынка многие российские селекционные и научные центры, семеноводческие компании, производителей пестицидов, цифровых технологий для сельхозпроизводителей через в том числе ценового демпинга»,

- отметили в РСС.

РСС предостерегает от попадания агропромышленного комплекса в полную зависимость от Bayer-Monsanto. Слияние обернется потерей продовольственной безопасности страны и помешает начавшемуся после санкций ЕС процессу импортозамещения.

Автор книги «Семена разрушения» Уильям Энгдаль предупреждает российское здравоохранение от губительных последствий одобрения слияния Bayer и Monsanto.

«Слияние немецкого концерна и американской компании – это создание самой большой агрохимической кооперации. Химические вещества, которые они продают компаниям по всему миру, одни из самых известных ядовитых веществ. Российская Федерация запрещает продукцию ГМО, но разрешает травяные сборы, выпускаемые Monsanto. То есть Россия разрешает одно из самых токсичных веществ, которое влияет на беременность, рак, почти все»,

- отметил Энгдаль в интервью «Царьграду».

Экономист, ссылаясь на ряд исследований в Западной Европе, выразил уверенность в том, что соединение Monsanto с Bayer создаст одно из самых больших конгломератов, распространяющих «ядовитые вещества». Энгдаль считает серьезным упущением российского законодательства, когда оно, запрещая выращивание ГМО-продуктов, разрешает их импорт. «Получается, что, закрыв одну дверь, открываешь другую», — заметил американский историк.

Главная опасность таится в том, что крупнейшие ГМО компании, как Monsanto, в конечно счете, могут получить доступ к нашим климатическим условиям. Профессор генетики и академик Российской академии сельскохозяйственных наук Виктор Драгавцев уверен, что отсутствие доступа к российским метеоусловиям – главная причина, почему зарубежные сорта уступают по устойчивости и по урожаю российским.

«Если эти пять хищных компаний, включая Байер-Монсанто, будут допущены в наши условия, то очень быстро сделают на нашей территории уникальные сорта, намного превышающие наши по урожаю. Это будет конец нашей экономически очень значимой отрасли — селекции растений на повышение урожаев в России»,

- заметил Драгавцев.

Еще пять веков назад Иван Грозный говорил, » Если хочешь покорить любую страну, — начни кормить её своей пищей». В возможной легализации слияния Bayer и Monsanto речь идет как раз об этом.

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