Сегодня, на внеочередном заседании НАПК, посвященном решению вопроса о представлении электронной деклараций представителями общественности, утверждены соответствующие разъяснения. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает

Как сообщили в НАПК, Верховная Рада не поддержала изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно отмены обязанности представления электронной деклараций представителями общественности до конца очередного этапа декларирования. Поэтому Национальное агентство как орган, наделенный полномочиями осуществлять проверку деклараций и контроль своевременности их представления, подготовило и утвердило объяснение, которое конкретизирует действующие положения Закона.

При подготовке Разъяснений были учтены экспертные мнения по данному вопросу, высказанные международными общественными организациями.

Так, субъектами декларирования в соответствии со статьей 45 Закона являются физические лица, которые одновременно соответствуют всем составляющим признакам, предусмотренным пунктом 5 части первой статьи 3 Закона.

Как сообщал Верховная Рада Украины не будет собираться на внеочередное заседание для рассмотрения вопроса об отмене обязательного декларирования для общественных активистов.

Ранее послы группы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), а также посольство Швейцарии, призвали украинскую власть соблюдать рекомендации Венецианской Комиссии относительно э-декларирования для антикоррупционных активистов.

На прошлой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать отсрочку представления электронных деклараций для активистов неправительственных организаций.

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