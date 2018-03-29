Феномен возник при тестировании уникального генератора Т-лучей

Российские физики создали генератор Т-лучей, разрушающий металлические конструкции неизвестным науке способом.

В настоящее время терагерцовое излучение применяется для исследований в области оптики и микроэлектроники, однако в будущем волны такого типа можно будет приспособить для сверхскоростной передачи информации.

Михаил Агранат из Объединенного института высоких температур РАН в Москве создал уникальную установку, способную вырабатывать Т-лучи очень высокой интенсивности. Более того, ученый вместе с коллегами протестировали собранный «лазер».

В ходе эксперимента было установлено, что установка способна создавать электромагнитное поле с напряженностью до 100 миллионов вольт на сантиметр длины, что сопоставимо с ударом молнии. На данный момент, ни одна установка в мире не может достичь подобных показателей.

Ученые обстреливали при помощи нового излучателя пластинки и пленки из алюминия, меняя мощность лучей и другие их свойства. В определенный момент времени импульс Т-лучей пробил дырку в фольге.

Это происшествие крайне заинтересовало и удивило исследователей, так как терагерцовое излучение должно затухать при движении через металл, не повреждая его.

Физики попытались повторить феномен, чтобы определить, в какой момент излучение начинает разрушать металл. Выяснилось, что для прожигания дыры необходим импульс, имеющий энергетическую плотность в 150 милливатт на квадратный сантиметр.

Если же мощность будет меньше, то на металлической пластине начнут появляться необычные «шрамы».

«Мы обнаружили очень удивительный эффект. При большом количестве импульсов с мощностью ниже пороговой появляется разрушение странного, необычного типа. Объяснить его пока не удается, но, по крайней мере, механизм инициирования его мы предположили», - Агранат.

При этом он высказал мнение, что это происходит из-за увеличения объема материала под действием электрического поля.

В ходе дальнейшей работы Агранат и его коллеги попытаются выяснить, почему Т-лучи «выжигают» дырки в металле, а также оставляют необычные «царапины» на поверхности металла.

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