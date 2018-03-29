ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей. "Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров в четверг по результатам совещания премьер-министр Украины Владимира Гройсмана с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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