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ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей
29.03.2018 16:06

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

ГСЧС начинает проверки мест массового пребывания людей

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) с 30 марта начинает масштабные проверки безопасности торговых центров, школ, детсадов и других мест массового пребывания людей.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров в четверг по результатам совещания премьер-министр Украины Владимира Гройсмана с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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