|В Китае фермер вырастил медведя, приняв его за щенка
|29.03.2018 16:08
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В Китае фермер приютил маленького щенка, который впоследствии оказался медведем, сообщает ТСН.
Мужчина нашел в лесу медведя, подумал, что это щенок, и приютил его. Фермер думал, что маленькое животное просто заблудилось в дебрях.
Стоит отметить, что вся семья кормила малыша молоком из бутылочки, пока он не вырос в огромное животное.
О том, их питомец является лесным медведем, семье объяснили соседи.
Как сообщал svodka.net ранее, в зоопарке города Николаев во вторник, 13 марта, впервые вышел на прогулку белый медведь в возрасте четыре месяца.
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