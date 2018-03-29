Украинизация оккупированных территорий Донбасса после освобождения займет определенное время, но для нее довольно соблюдать Минские соглашения.

Об этом рассказал известный украинский журналист, который работает в России Роман Цимбалюк, передает издание «Факты», информирует svodka.net.

«Главное, не делать никаких резких движений, когда произойдет деоккупация. Например, такой нюанс. Не надо сразу переключать все телеканалы на украинский язык. Надо говорить на русском, но об Украине. Постепенно все встанет на свои места, сколько бы там ни было сумасшедших… Людям даже объяснять не придется, что Россия им не принесла ничего, кроме разрушений. Они и сами это знают. Да, в Украине дурдом, но у нас хотя какие-то права есть и перспектива, что самое важное. А «русский мир» — это безнадега и нищета», — уверен Цимбалюк.

Журналист считает, что жители Донбасса, которые ранее придерживались пророссийской точки зрения, сейчас разочаровались в действиях РФ.

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