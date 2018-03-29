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Facebook ограничит доступ других компаний к данным пользователей соцсети - СМИ
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29.03.2018 16:08
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Доступ к данным пользователей ограничат таким компаниям, как Acxiom
Corp. и Oracle Data Cloud, которые используют полученные данные и
продают их в рекламных целях, сообщает The Wall Street Journal.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Facebook
ограничит доступ к данным пользователей Фото: ЕРА Речь идет о
компаниях типа Acxiom Corp. и Oracle Data Cloud, которые используют
полученные данные и продают их в рекламных целях.Facebook прекратит
действие функции Partner Categories. Она позволяет аналитическим
компаниям присылать рекламу определенным группам пользователей
сети.19 марта газета The New York Times сообщила, что
британская Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50
млн пользователей, чтобы повлиять на выборы президента
США. Компания пыталась моделировать предпочтения
пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую
рекламу.Телеканал Channel 4 News заснял на скрытую камеру
разговор с главой Cambridge Analytica Александром
Никсом, который признался, что более 200 раз вмешивался в
избирательные кампании по всему миру, в том числе в Нигерии, Кении,
Чехии, Индии и Аргентине.19–20 марта акции Facebook упали на 8%, а
руководитель компании Марк Цукерберг потерял $6,7 млрд.21
марта он пообещал, что работу соцсети усовершенствуют для
лучшей защиты личных данных пользователей. Цукерберг
также выкупил рекламу в британских газетах, чтобы принести
извинения за возможную утечку.Из-за скандала свои профили
из Facebook удалили компании Tesla и SpaceX, а
также журнал Playboy.
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