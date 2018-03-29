|В Сербии мужчина угрожал взорвать себя у здания парламента
|29.03.2018 16:08
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Мужчина приехал к зданию парламента на поврежденной машинеВ четверг неизвестный мужчина угрожал взорвать себя у здания сербского парламента в Белграде.
Фото: rts.rs
Как сообщает Blic, 63-летний мужчина приехал к зданию парламента на своем авто около часа дня.
Его автомобиль был сильно поврежден. Мужчина угрожал совершить самоубийство, взорвав себя.
На место прибыли крупные силы полиции, скорая и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств. После часа переговоров человек сдался.
Как сообщает N1, его доставили в нейропсихиатрическую больницу. По неофициальной информации СМИ, мужчина является бывшим членом Сербской армии и имел при себе пистолет и ручную гранату.
Здание парламент эвакуировали. С помощью металлоискателя были осмотрены все автомобили вокруг парламента. На месте продолжают оставаться значительные силы полиции.
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