Погода, Новости, загрузка...
В Сербии мужчина угрожал взорвать себя у здания парламента
29.03.2018 16:08
В Сербии мужчина угрожал взорвать себя у здания парламента
Мужчина приехал к зданию парламента на поврежденной машине
В четверг неизвестный мужчина угрожал взорвать себя у здания сербского парламента в Белграде.
В Сербии мужчина угрожал взорвать себя у здания парламента Фото: rts.rs

Как сообщает Blic, 63-летний мужчина приехал к зданию парламента на своем авто около часа дня.

Его автомобиль был сильно поврежден. Мужчина угрожал совершить самоубийство, взорвав себя.

На место прибыли крупные силы полиции, скорая и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств. После часа переговоров человек сдался.

Как сообщает N1, его доставили в нейропсихиатрическую больницу. По неофициальной информации СМИ, мужчина является бывшим членом Сербской армии и имел при себе пистолет и ручную гранату.

Здание парламент эвакуировали. С помощью металлоискателя были осмотрены все автомобили вокруг парламента. На месте продолжают оставаться значительные силы полиции.

 

  • Сербия направила военные самолеты к границе Косово
  • Президент Сербии заявил о готовности страны к компромиссу по Косово

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить