Как сообщает Blic , 63-летний мужчина приехал к зданию парламента на своем авто около часа дня.

Его автомобиль был сильно поврежден. Мужчина угрожал совершить самоубийство, взорвав себя.

На место прибыли крупные силы полиции, скорая и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств. После часа переговоров человек сдался.