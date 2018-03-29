Российский оппозиционный политик, прежний депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что основная сексуальная жизнь президента Владимира Путина проходит во время поездок в Туву, когда он скачет на медведях.

"Есть ли у Путина постоянный партнер в эротическом смысле, мужчина или женщина? В этом я сильно сомневаюсь. Он производит чувство человека очень одинокого. Нет очевидных признаков, чтобы что-то такое было", – рассказал он в авторской программе главного редактора интернет-издания "" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина", передает .

По его мнению, нет никакой разницы, с кем человек спит. Кроме того, депутат Госдумы Алина Кабаева могла быть прикрытием для Путина, что у него якобы есть девушка.

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