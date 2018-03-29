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Британская газета Daily Star вспомнила о существовании системы управления ядерным ударом "Периметр", известной на Западе как "Мертвая рука". В случае массированной атаки система сама принимает решение об ответном ударе.

Брюс Блэр, один из экспертов по ядерному разоружению, заявил, что система все еще действует и развивается. По его словам, несмотря на свою "ужасающую концепцию", "Периметр" способствует снижению риска ядерной войны, сообщает РИА Новости.

"Существование "Мертвой руки" означает, что Запад подумает дважды, если есть соблазн применить ядерное оружие", — подчеркнул знаток.

"Периметр" был создан в качестве последней защиты СССР в случае ядерной войны. По замыслу создателей система могла производить подготовку и запуск ракет даже в том случае, если бы все погибли и отдавать приказ было бы уже некому.

Разработка "Периметра" началась в 1974 году. Первый пуск командной ракеты прошел в 1979 году.

1 марта в послании Федеральному Собранию рассказал о создании в России . Был представлен ракетный комплекс "Сармат", подводные беспилотники, крылатая ракета с ядерной энергоустановкой, авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и лазерное оружие.

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