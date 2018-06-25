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Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек
25.06.2018 10:07
Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек
Операция проводилась по всей Франции
10 человек задержали во Франции по подозрению в планировании атак на мусульман.
Во Франции по подозрению в подготовке атак на мусульман задержали 10 человек Фото: La Provence

Аресты прошли в субботу в рамках операции, которая проводилась по всей Франции, в том числе на острове Корсика, - сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

Подозреваемые подготовили план "осуществления насильственного акта против мусульман", сообщил источник, близкий к расследованию. Другой источник отметил, что преступники искали "цели, связанные с радикальным исламом".

С началу 2015 году Франция пострадала от ряда джихадистских атак, часто осуществленных людьми, которые радикализовались или утверждали, что действовали от имени террористической группы "Исламское государство".

В результате нападений были убиты более 240 человек, в том числе 130 человек, погибших в результате взрывов и стрельбы в Париже в ноябре 2015 года.

Напомним, что в  Париже близко Эйфелевой башни  полиция задержала мужчину с ножом , который признался, что планировал напасть на солдата.

 

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