Проект национальной космической программы на 2018-2022гг может быть рассмотрен правительством в апреле

Подготовленный Государственным космическим агентством Украины (ГКАУ) проект общегосударственной целевой научно-технической космической программы на 2018-2022 гг. может быть вынесен на рассмотрение правительства в апреле, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в украинской ракетно-космической отрасли.

"На сегодняшний день ГКАУ завершило разработку проекта национальной космической программы сроком до 2022 года. Согласно предварительным планам, документ должен быть представлен правительству в апреле", - сказал он.

По данным источника, одним из ключевых приоритетов новой космической программы является создание национальной группировки спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) нового поколения высокого разрешения.

"Ключевой приоритет программы – создание отечественной группировки спутников ДЗЗ нового поколения высокого разрешения. Оптимальное решение - формирование на орбите до 2022 года группировки в составе четырех единовременно работающих оптико-электронных спутников с разрешением около 1 м", - сообщил он, уточнив: "Обеспечение поставленной задачи во многом будет зависеть от возможностей бюджета".

Как сообщалось, закрепленный законом объем финансирования государственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2013-2017 гг. оценивался в 1,1 млрд грн, фактическое финансирование госпрограммы составило порядка 30% от предусмотренного законом.

Среди основных результатов выполнения госпрограммы названы обеспечение задачи по приему и обработке данных ДЗЗ от иностранных космических аппаратов (КА): TERRA, Pleiades-1A/1B, EROS-B, AQUA, SUOMI-NPP, LandSat-8, Sentinel-1A, а также космических аппаратов серии NOAA.

Обмен спутниковой информацией предусмотрен действующими международными договорами о сотрудничестве Украины в космической сфере. Данные спутникового мониторинга предоставляются, в первую очередь, сектору безопасности и обороны Украины.