Днем в четверг, 29 марта, на территории Кемеровской области Российской Федерации произошло возгорание в пассажирском автобусе, который перевозил учеников одной из спортивных школ. О происшествии сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - отметили в ведомстве.

Уточняется, что возгорание удалось ликвидировать своими силами еще до того, как прибыли сотрудники спасательной службы.

Предварительно установлено, что в транспортном средстве на момент происшествия находилась детская спортивная команда из Ханты-Мансийска. В салоне пребывали 11 детей, а также один сопровождающий и водитель автобуса.

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