|В Киеве появился новый яркий мурал
|29.03.2018 16:16
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Яркий стрит-арт появился на детском саду по ул. Братиславской, 4-А.
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Об этом сообщил автор рисунка – столичный художник Виталий Гидеван на своей странице в фейсбуке, информирует svodka.net.
На стене здания мастер изобразил фенька – миниатюрную лисицу в окружении цветов.
По словам художника, изначально он планировал изобразить на здании детсада другой мурал.
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«Ехал в предложенный мне детский сад с готовым эскизом. Но атмосфера, которая там витала, все, изменила. В парке щебетали птицы, а в самом здании меня встретила веселая детская песенка про весну, которую пели дети», — рассказал Виталий Гидеван.
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