В Киеве появился новый яркий мурал Яркий стрит-арт появился на детском саду по ул. Братиславской, 4-А. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Об этом сообщил автор рисунка – столичный художник Виталий Гидеван на своей странице в фейсбуке, информирует svodka.net. На стене здания мастер изобразил фенька – миниатюрную лисицу в окружении цветов. По словам художника, изначально он планировал изобразить на здании детсада другой мурал. Читайте: В Киеве появится улица Кубанской Украины «Ехал в предложенный мне детский сад с готовым эскизом. Но атмосфера, которая там витала, все, изменила. В парке щебетали птицы, а в самом здании меня встретила веселая детская песенка про весну, которую пели дети», — рассказал Виталий Гидеван.



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