Савченко заявила, что не доверяет судьям после того, как они отказались отводить прокурора Климовича

"Подозреваемая Савченко считает, что судьи Паленик, Глиняная и Масенко являются предвзятыми по отношению к ней и не смогут объективно рассмотреть апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Шевченковского райсуда Киева от 23.03.2018 года. Обстоятельства, на которые ссылается защитник в своем заявлении, коллегия судей считает возможным признать препятствующими судьям Паленику, Глиняному и Масенко участвовать в уголовном производстве на этой стадии процесса, поскольку не основывается на требование закона и не подтверждается материалами производства. При таких обстоятельствах заявление подозреваемой Савченко об отводе судей как таковое, что не основывается на требование закона, не могут быть удовлетворены", - заявил судья, передает "112 Украина" .

После того, как суд объявил о своем решении, Савченко заявила, что не доверяет суду.

"Отвод суда! Относительно оснований, только прокурор в зале суда сказал, что я совершила теракт, "поступила", - выполненное действие, - убила кого-то, я никого не убивала, при этом суд не считает, что это предвзятое отношение прокурора ко мне. Как можно доверять такому суду, который не видит факты и смотрит в 77-ю статью и говорит, что там нет той статьи, по которой прокурор возбудил свою прокурорскую этику и может дальше выполнять обвинения в суде. Я не доверяю такому суду, который заранее принимает решение, которое подчинено прокуратуре", - заявила Савченко.

Прокуроры не поддержали ходатайство Савченко.

"Считаю, действия, которые сейчас совершаются стороной защиты, являются злоупотреблением права на отвод и направлены на затягивание данного судебного разбирательства" , - заявил прокурор Александр Климович.

Напомним, Верховная Рада несколько дней назад дала согласие на снятие с внефракционного народного депутата Надежды Савченко неприкосновенности, а также одобрила ее задержание и арест. Накануне суд избрал ей меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Надежду Савченко обвиняют: в сговоре с целью совершения государственного переворота, организации госпереворота, организации покушения на жизнь государственных деятелей, организации террористического акта, содействии террористической деятельности, незаконном обращении с оружием.