Долговое бремя США и разрастающаяся торговая война вызывают беспокойство на многих уровнях, поскольку стоимость доллара продолжает уменьшаться, а национальный долг нарастает по спирали. Итак, как нам надо воспринимать тот факт, что Центральный Банк России с 2015 года постоянно накапливает огромные золотые резервы? К концу 2017-го общий золотой запас страны вырос до 1 828,56 тонн, и Россия заняла место Китая, как страна с пятым по величине золотым запасом.

Россия агрессивно накапливает золотой запас не без причины. Она видит доминирование американского доллара как глобальной валюты, и работает вместе с Китаем с целью покончить с американским и западным валютным превосходством. Эта стратегия начинает приносить плоды. Россия и Китай находятся в самом центре новостей о введении обеспеченных золотом фьючерсов, стремясь сорвать доминирование доллара США.

Американский доллар с 1933 года не обеспечивается золотом, и США не увеличивают свой золотой запас уже целое десятилетие. Смотрите схему ниже.

Если подумать о России и Китае, работающих над обеспеченной золотом валютой, то сдвиг финансовой власти с Запада на Восток, по-видимому, и есть их замысел. Ситуация между Востоком и Западом обострилась из-за недавней напряжённости между Россией и Соединённым Королевством, после мнимого отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Кремлём. Премьер-министр Британии Тереза Мей выслала 23 российских дипломата из Великобритании. Геополитическая напряжённость опять находится на высоком уровне.

Похоже, русские могли отбросить «Капитал», как экономический учебник. Дело не только в том, что от месяца к месяцу перспективы обеспеченной золотом валюты кажутся всё более вероятными, но и в том, что Россия в прошедшее десятилетие намного сократила инфляцию. Что ещё более важно, Россия продолжает сокращать национальный долг, а вот США свой долг нарастили до рекордной цифры в $21 триллион.

Финансовая стратегия России делает страну менее уязвимой к переменам на геополитических фронтах. Она не только значимый игрок в сфере золота, но ещё и третий по величине производитель золота, причём Центральный Банк России скупает всё произведенное золото. За прошедшее десятилетие русские добыли более 2 000 тонн золота, причём, как ожидается, к 2030 году прирост будет составлять 400 тонн ежегодно.

Россия и Китай понимают ценность реального физического золота, США забыли этот урок, наслаждаясь бесполезной бумажной валютой.

Если Россия и Китай создадут на 100% обеспеченную золотом валюту, это непременно изменит всю игру на Западе. Доллар продолжит девальвироваться по сравнению с золотом с огромной скоростью.

В итоге борьбе будет происходить не за восточное или западное доминирование. Настоящая и долгая битва будет между (фиатным) долларом США и золотом.

Но помните:

«Бумажные деньги в итоге возвращаются к своей естественной стоимости — к нулю».

— Вольтер.

оригинал статьи: , Канада

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