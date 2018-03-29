В сети выставили на продажу редкий автомобиль эпохи СССР, передает со ссылкой на .

На немецком сайте mobile.de разместили объявление о продаже эксклюзивного советского автомобиля ЗиЛ-118 «Юность» 1964 года выпуска.

Автором объявления указан киевлянин Андрей Алексанов. За редкий экземпляр советского машиностроения продавец хочет 430 тысяч евро.

Отметим, что ЗиЛ-118 Юность предназначался для партийной элиты СССР в туристических поездках. Тираж автомобиля был ограниченный, только выпустили около ста машин.

Конкретно этот экземпляр относится к первой серии, которую вообще произвели в количестве 20 штук. Заявленный пробег – 1 тысяча километров, состояние – идеальное. За основу был взят советский лимузин ЗИЛ-111. Длина это микроавтобуса — 6,8 м и рассчитан на 18 пассажиров. Движок 7-литровый V8 на 150 л.с. Разгоняется до 120 км/ч, а расход топлива 21 литр на 100 км.

Экстерьером занимались молодые дизайнеры Эрик Сабо и Александр Ольшанецкий, интерьером — Татьяна Киселева, которая и придумала название — «Юность». Автобус был привлекательным для туристических перевозок, гастрольных поездок, работы киносъемочных групп, обслуживание торжеств и профессиональных симпозиумов, других подобных целей.

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