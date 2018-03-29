|Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свого батька (ФОТО)
|29.03.2018 16:22
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Колишній "холостяк" Іраклі Макацарія для своїх шанувальників - справжня таємниця. Іраклі не ділиться у мережі особистими розповідями чи фото, і тим більше не показує свою родину, втім, днями зробив несподіваний і дуже приємний вийняток.
У своєму Інстаграмі Макацарія опублікував фото зі своїм 71-річним батьком, який саме святкував день народження.
"З днем народження, найкращий батько у світі", - підписав фото Іраклі. На світлині він з батьком позують у традиційному грузинському вбранні.
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