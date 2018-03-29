Погода, Новости, загрузка...
Екс-"холостяк" Іраклі Макацарія вперше показав свого батька (ФОТО)
29.03.2018 16:22
3204_ir.jpg (20.97 Kb)

Колишній "холостяк" Іраклі Макацарія для своїх шанувальників - справжня таємниця. Іраклі не ділиться у мережі особистими розповідями чи фото, і тим більше не показує свою родину, втім, днями зробив несподіваний і дуже приємний вийняток.

У своєму Інстаграмі Макацарія опублікував фото зі своїм 71-річним батьком, який саме святкував день народження.

"З днем народження, найкращий батько у світі", - підписав фото Іраклі. На світлині він з батьком позують у традиційному грузинському вбранні.

Допис, поширений Irakli Makatsaria (@maqatsa) 26 Бер 2018 р. о 4:03 PDT


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить