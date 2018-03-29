Германская химкомпания Bayer AG после получения одобрения Еврокомиссии ожидает завершения сделки по слиянию с американской Monsanto Co., мировым лидером в биотехнологии растений, во 2-м квартале 2018 года, говорится в сообщении Bayer.

При этом отмечается, что сделка требует около 30 согласований от различных учреждений и ведомств, и более половины из них уже получено, включая Бразилию и Китай.

«Получение одобрения от Европейской комиссии является существенным шагом на пути к успешному закрытию сделки, — отметил председатель правления Bayer Вернер Бауманн. — Объединив усилия с Monsanto, мы сможем предоставить фермерам больше решений в области устойчивого сельского хозяйства, которые помогут производить качественные продукты питания, принося пользу людям и сохраняя окружающую среду».

Bayer и Monsanto объявили о слиянии в рамках сделки объемом $66 млрд в сентябре 2016 года. Отсутствие решения властей ЕС было одним из важнейших препятствий для ее завершения. Министерство торговли Китая одобрило поглощение Monsanto 13 марта с рядом условий. Еврокомиссия утвердила ее 21 марта, также с рядом условий.

Согласно обозначенным условиям, Bayer должна продать отдельные направления бизнеса, включая глобальное подразделение семян полевых культур, а именно рапса, хлопка и сои (за исключением отдельных регионов в Азии), научно-исследовательскую платформу для гибрида пшеницы, глобальное направление семян овощных культур, подразделение по производству неселективного гербицида глюфосината аммония. Кроме того, Monsanto обязалась продать глобальный бизнес нематицидов NemaStrike.

Также условия предусматривают трансфер трех научно-исследовательских проектов Bayer в области разработки неселективных гербицидов и передачу по лицензии портфеля решений Bayer в области цифрового земледелия. Предполагаемым покупателем данных активов является компания BASF.

Ранее в марте Bayer объявила об эксклюзивных переговорах с BASF о продаже только бизнеса по производству семенного материала овощей, чтобы развеять опасения ЕК.

На прошлой неделе Bayer сообщила, что надеется на согласование российской части сделки с Monsanto в ближайшее время, поскольку компания и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пришли к общему пониманию в вопросах условий сделки, в том числе трансфера технологий.

В ноябре 2017 года ФАС объявила, что может согласовать сделку Bayer-Monsanto в случае, если Bayer выполнит поведенческие требования, включая передачу технологий в области селекции. Срок рассмотрения ходатайства Bayer о покупке 100% акций Monsanto был продлен. Антимонопольная служба считает, что сделка может создать существенные риски для конкуренции на российском рынке. Она затрагивает рынки семян, средств защиты растений, в частности, неселективных гербицидов, а также цифровых предложений для сельхозпроизводителей. Поведенческие требования для согласования сделки включали передачу технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, применимых в российских агроклиматических условиях, на основании неэксклюзивной лицензии, а также доступ к базам данных в области цифрового земледелия российским компаниям.

В феврале Bayer обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском к ФАС, чтобы обжаловать предписание.

14 марта в Арбитражном суде Москвы состоялось первое заседание суда по иску, поданному Bayer к ФАС. На заседании было отмечено, что стороны ведут переговоры о мирном урегулировании спора. В связи с этим суд по ходатайству компании, поддержанному ФАС, отложил предварительное заседание по делу на 11 апреля.

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