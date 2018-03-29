Технология 4G-связи будет внедряться в Украине постепенно, отметил исполнительный директор Украинского центра радиочастот Вадим Гулько. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 30 марта операторы смогут внедрять 4G-связь в Ураине Фото: pixabay.com Отмечается, что несколько дней назад Генштаб Вооруженных сил Украины согласовал документы на использование операторами радиочастот.Исполнительный директор центра Вадим Гулько отметил, что технология будет внедряться в стране постепенно."4G – перспектива не одного дня. Технология будет внедряться, как и 3G, постепенно. Однако специалисты Украинского центра радиочастот, по-прежнему будут помогать процессу развертывания сети максимально эффективно", – сказал он.Представитель мобильного оператора "Vodafone Украина" Ольга Устинова на пресс-конференции 29 марта заявила, что компания запустит 4G-связь в первых украинских городах 30 марта или 2 апреля, пишет "ЛІГАБізнесІнформ"."До конца дня мы планируем получить счета и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в пятницу. Если не успеем, тогда уже уже понедельник", – сказала она.Vodafone собирается запустить 4G-связь в диапазоне 2,6 ГГц в 28 городах. В пресс-службах Lifecell и "Киевстар" сообщили, что также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее время и готовы к запуску связи четвертого поколения.В июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о внедрении 4G. Согласно документу, связь 4G должна была заработать в Украине в 2017 году.4 июля 2017 года Кабмин дал старт внедрению связи 4G в Украине. Председатель Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации, Александр Животовский заявил, что в Украине есть пять диапазонов, в которых может быть внедрен 4G.9 августа Кабинет Министров утвердил проведение конкурса на получение лицензий на запуск в Украине 4G.31 января украинские мобильные операторы "Vodafone Украина", Lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456 млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть связь 4G. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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