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С 30 марта операторы получат разрешительные документы на внедрение 4G-связи – Украинский центр радиочастот
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29.03.2018 16:24
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Технология 4G-связи будет внедряться в Украине постепенно, отметил
исполнительный директор Украинского центра радиочастот Вадим
Гулько. Этот материал можно прочитать и на украинском языке С 30
марта операторы смогут внедрять 4G-связь в Ураине Фото: pixabay.com
Отмечается, что несколько дней назад Генштаб Вооруженных сил
Украины согласовал документы на использование операторами
радиочастот.Исполнительный директор центра Вадим Гулько отметил,
что технология будет внедряться в стране постепенно."4G –
перспектива не одного дня. Технология будет внедряться, как и 3G,
постепенно. Однако специалисты Украинского центра радиочастот,
по-прежнему будут помогать процессу развертывания сети максимально
эффективно", – сказал он.Представитель мобильного оператора
"Vodafone Украина" Ольга Устинова на пресс-конференции 29 марта
заявила, что компания запустит 4G-связь в первых украинских городах
30 марта или 2 апреля, пишет "ЛІГАБізнесІнформ"."До конца дня мы
планируем получить счета и оплатить их. Тогда мы запустим 4G в
пятницу. Если не успеем, тогда уже уже понедельник", – сказала
она.Vodafone собирается запустить 4G-связь в диапазоне 2,6 ГГц в 28
городах. В пресс-службах Lifecell и "Киевстар" сообщили,
что также ожидают получения необходимых разрешений в ближайшее
время и готовы к запуску связи четвертого поколения.В июле 2015
года президент Украины Петр Порошенко подписал приказ о
внедрении 4G. Согласно документу, связь 4G должна была
заработать в Украине в 2017 году.4 июля 2017 года Кабмин дал
старт внедрению связи 4G в Украине. Председатель Национальной
комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и
информатизации, Александр Животовский заявил, что в Украине есть
пять диапазонов, в которых может быть внедрен 4G.9 августа Кабинет
Министров утвердил проведение конкурса на получение
лицензий на запуск в Украине 4G.31 января украинские мобильные
операторы "Vodafone Украина", Lifecell и "Киевстар" заплатили 2,456
млрд грн за 80 МГц в диапазоне 2600 МГц за право развернуть
связь 4G.
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