Вопрос о недоверии на сессии не прозвучал

Это решение поддержали 33 депутата, сообщает местное издание «Преступности.НЕТ» .

После этого они начали рассматривать другие вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Но националисты, которые пришли на заседание, начали протестовать против принятого депутатами решения относительно Алексея Савченко.

В связи с этим председатель облсовета Виктория Москаленко возмутилась поведением активистов и объявила о закрытии сессионного заседания.