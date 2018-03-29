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Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет
29.03.2018 16:24
Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет
Вопрос о недоверии на сессии не прозвучал
Николаевский областной совет проголосовал за проведение в течение первой половины апреля внеочередной сессии для отчета председателя облгосадминистрации Алексея Савченко.
Николаевский облсовет вызвал губернатора Савченко на отчет Алексей Савченко. Фото: ua.112.ua

Это решение поддержали 33 депутата, сообщает местное издание «Преступности.НЕТ» .

После этого они начали рассматривать другие вопросы, внесенные в повестку дня сессии. Но националисты, которые пришли на заседание, начали протестовать против принятого депутатами решения относительно Алексея Савченко.

В связи с этим председатель облсовета Виктория Москаленко возмутилась поведением активистов и объявила о закрытии сессионного заседания.

Напомним, что члены "Национального корпуса", участвуя в заседании Николаевского областного совета , потребовали от депутатов вынести на голосование вопрос о временном отстранении председателя Николаевской ОГА Алексея Савченко от должности на время ведения следствия по факту смерти бывшего директора николаевского аэропорта Владислава Волошина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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