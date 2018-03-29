После помолвки британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл, девушка в возрасте 36 лет стала примером для подражания для многих девушек мира. Многие повторяют ее макияж, стиль одежды, а некоторые пытаются добиться такой же фигуры. Поэтому будущая жена принца дала интервью местному изданию Best Health , в котором рассказала о своем питании.

По словам девушки, сой день она начинает с порции овсянки с бананом, медом и лимоном, либо предпочитает омлет с овощами и тостом. Маркл пытается избегать пищи животного происхождения, заменяя ее овощами и фруктами.

"Я не люблю крайности и ограничения, в питании, как и во всем, важен баланс. Поэтому на выходных могу позволить себе то, от чего отказываюсь в будни. Это не диета ни в коем разе, это мой образ жизни", - отметила Маркл.

"Яблоко с миндальным маслом и морской солью - лучший перекус", - заявила невеста Гарри, добавив, что иногда может позволить себе съесть чипсы. Журналистам она призналась, что имеет одну самую большую слабость - пасту, от которой не может отказаться во время путешествий.

"Когда я возвращаюсь домой, то обнаруживаю у себя такой "беременный" животик. Я даже имя ему придумала - Комида!", - шутит женщина.

"Бокал красного сухого вина - простой рецепт моего маленького счастья", - откровенно призналась Меган, уточнив, что от кофе она пытается отказаться, заменяя его зеленым смузи из яблока, кейла, шпината, имбиря и лимона.

Как сообщал svodka.net.uа, 23 февраля, принц Гарри с невестой Меган прибыли с официальным визитом в Белфаст. Визит является частью неофициального тура принца Гарри и Меган Маркл по стране перед предстоящей свадьбой 19 мая. Пара уже посетила многие города Великобритании.

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