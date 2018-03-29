Турция распространяет свое влияние на сирийские территории, встречая существенное, но преодолмое сопротивление. С точки зрения официального сирийского правительства, территории, которые контролируют турецкие военные и аффилированные с ними подразделения Свободной Сирийской Армии (ССА), являются оккупированными, и упоминаются через запятую с контролируемыми израильтянами Голанами. Кроме официального Дамаска, против присутствия турков также активно выступают курды.

Но этого недостаточно, чтобы изменить ход вещей.

Представляется, что Турция пришла на эти территории надолго, и анклав Африн, скорее только, не последний ее трофей на сирийской земле. С тех пор как Турция, Иран и Россия заключили соглашение о зонах деэскалации и определили их границы, стало понятно, что между этими странами существуют договоренности о зонах влияния и контроля.

Это так называемая распределенная ответственность. Если Иран и Россия видели это соглашение как процесс завершения войны на их условиях, то Турция увидела в ней окно возможностей для формирования зоны безопасности вдоль своей границы.

Турки действуют в пределах их представлений о безопасности, настаивая на том, что присутствие курдских вооруженных отрядов на границе составляет прямую опасность для Турции. Надо отметить, что этот аргумент довольно действенный в переговорах как с русскими, так и с американцами.

С двумя последними военными операциями «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» связана еще одно событие – реинкарнация практически полностью уничтоженной в начале гражданской войны Свободной Сирийской Армии (ССА). По сути, вновь созданная структура является продолжением прокси-армии турецкой, в лучших традициях гибридной войны.

Следует отметить, что в своей деятельности, особенно в начале войны, эта группировка опиралась на принципы политического национализма и пыталась объединить в своих рядах сирийцев разного вероисповедания. Разгром этой армии стал одной из причин подъема исламистов.

Долгое время именно в этом и заключалась стратегия России, Ирана и Башара Асада: выбить умеренных, а затем маргинализировать и уничтожить радикалов.

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Итак, Турция превратилась в весомого игрока с далеко идущими планами. На очереди провинция Идлиб и обуздание длительного внутреннего конфликта между различными повстанческими коалициями. Сегодня Турция поддерживает периметр контролируемых повстанцами территорий наблюдательными постами, гарантируя таким образом безопасность извне.

То же с Африном. И хотя этот город действительно аффилирован с другими курдскими анклавами, он всегда существовал как отдельная территория с определенными отличительными идеологическими и политическими структурами. Речь идет преимущественно о деятельности левых групп под влиянием коммунистической идеологии и популизма. Поэтому, несмотря на намерения курдов защищать анклав и их попытки договориться с асадитами о гарантиях безопасности от турков – Африн стал относительно легкой добычей для последних.

Какое будущее ждет контролируемые турками территории? С одной стороны имеем заверения турецких руководителей о восстановлении единой Сирии после транзитного периода и демократических выборов, с другой – риск формирования органов власти и полицейских структур под прямым турецким контролем.

Сегодня турки фиксируют «свои» территории и планируют быстро восстановить там нормальную жизнь. Картинки турецкой пропаганды о школьниках, которые вернулись в школы в Африне, или открытие новых административных зданий в Джерабулусе, призваны стать витриной и желанным образцом для арабов, страдающих от опасности в других регионах. К тому же, для турков это шанс возобновить разговор с курдами, убедив последних в готовности к переговорам.

Какую же роль играет Турция в этой войне? Оценки зависят от места сидения. С точки зрения Башара Асада, роль Турции отрицательная: она закрепляет за собой часть территорий, которые он сейчас объективно не способен захватить. Надеяться на союзников Асад пока не может: они по рукам и ногам связаны соглашениями с Анкарой. Сама Турция рассматривает свое участие в войне, как реакцию на прямую и очевидную угрозу со стороны курдов. В этом контексте стоит вспомнить о триггере начала операции «Оливковая ветвь» – заявлении о формировании курдских пограничных подразделений при активном участии США.

По поводу перманентного противостояния между Россией и США в Сирии, то новости преимущественно противоречивы. С одной стороны, продолжаются локальные боевые столкновения в провинции Дейр-эз-Зор, где сирийская армия (скорее только при поддержке русских) пытается расширить плацдарм на левом берегу Евфрата и взять под контроль нефтяные поля или нефтеперегонный завод. С другой стороны, эти бои скорее имеют локальный характер и существенно не влияют на оперативную ситуацию в регионе.

На фоне турецкого наступления поражение повстанцев в анклаве Восточная Гута в пригороде Дамаска, где после длительных российских бомбардировок и успешного наступления войск асадовской коалиции часто применялось химическое оружие, кажется реализацией трехсторонних договоренностей между Ираном, Россией и Турцией. Интересно, что турки оказались не готовы принимать беженцев из Гуты на контролируемой ими территории и переправляют их в лагеря для перемещенных лиц в Идлиб.

Сегодняшние процессы в Сирии очень красноречивы. Можно сказать, что мы наблюдаем конец гражданской войны.

Период местных атаманов и полевых командиров уходит в прошлое. Конфликт приобретает новые формы, где ключевую роль будут играть внешние игроки, которые скорее только и напишут конец этой драмы.

В конце концов, гражданская война, как степной пожар, выжгла все вокруг. Она затихает. Воюющие стороны требуют отдыха, покоя и времени на любое устройство контролируемых территорий.

Впереди время собирать камни и делить трофеи.

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