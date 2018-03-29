По мнению американского лидера, компания наносит большой убыток США

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я выражал свою обеспокоенность Amazon задолго до выборов. В отличие от других, они платят мало или вообще не платят налоги исполнительной власти американских штатов или местной власти. Используют нашу Почтовую службу как мальчика по доставке (что наносит большой убыток Соединенным Штатам) и заставляют тысячи ритейлеров закрываться", - написал он.