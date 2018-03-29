|Трамп обвинил Amazon в неуплате налогов
|29.03.2018 16:32
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По мнению американского лидера, компания наносит большой убыток СШАВ четверг президент США Дональд Трамп обвинил интернет-компанию Amazon в неуплате налогов.
Фото: соцсети
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Я выражал свою обеспокоенность Amazon задолго до выборов. В отличие от других, они платят мало или вообще не платят налоги исполнительной власти американских штатов или местной власти. Используют нашу Почтовую службу как мальчика по доставке (что наносит большой убыток Соединенным Штатам) и заставляют тысячи ритейлеров закрываться", - написал он.
Напомним, в августе прошлого года президенту США Дональду Трампу понадобился один твит и 2 часа времени, чтобы обвалить стоимость акций Amazon и уменьшить рыночную стоимость компании Джефф Безос на $5,7 млрд.
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