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Стало известно, сколько заработал Захарченко на продажах «Феникса»
29.03.2018 16:36
Стало известно, сколько заработал Захарченко на продажах «Феникса» Афера с решением главаря "ДНР" Александра Захарченко отключить украинскую связь оператора "МТС-Vodafone" на оккупированном Донбассе принесла руководству "ДНР" 42-60 миллионов российских рублей, или от 750 тысяч до 1 миллиона долларов.

Информацию об этом сообщает организация «Донецкий институт информации», публикуя аналитический доклад, проливающий свет на структуру огромной аферы на оккупированном Донбассе.

Стало известно, что руководство «ДНР» смогло аккумулировать в течение 2 последних месяцев огромную прибыль после продажи 500 тысяч «стартовых пакетов» собственного мобильного оператора «Феникс».

Более того, Захарченко сможет заработать еще большую прибыль после поступления платежей абонентской платы и платы за услуги.

В отчете отмечается, что связь пропала 11 января — боевики обвиняли в пропаже сигнала украинскую сторону и повреждение линии.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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