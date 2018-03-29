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Информацию об этом сообщает организация «Донецкий институт информации», публикуя аналитический доклад, проливающий свет на структуру огромной аферы на оккупированном Донбассе.

Стало известно, что руководство «ДНР» смогло аккумулировать в течение 2 последних месяцев огромную прибыль после продажи 500 тысяч «стартовых пакетов» собственного мобильного оператора «Феникс».

Более того, Захарченко сможет заработать еще большую прибыль после поступления платежей абонентской платы и платы за услуги.

В отчете отмечается, что связь пропала 11 января — боевики обвиняли в пропаже сигнала украинскую сторону и повреждение линии.

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