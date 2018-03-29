Свою стратегию борьбы с Западом Путин разработал еще в середине февраля 2018 года, на две недели исчезнув с публичного поля после военной катастрофы в Сирии.

Решающим шагом этой стратегии стало набег с использованием химического оружия на Великобританию.

Путин практически сознательно оставил следы, так и кричащие: «Это сделал я. Это сделал Кремль». Несмотря на типичное отрицание в сторону Запада, своей внутренней аудитории он подмигивает: «Смотрите, так будет с каждым предателем».

Путин сознательно спровоцировал обострение отношений с Западом. Проблема в том, что грандиозная программа русского мира, которую российский президент объявил весной-летом 2014 года, провалилась. Прежде только, в Украине, где запланированная Новороссия обернулась огрызком бандитской Лугандонии.

Чтобы отвлечь внимание, Путин трижды победоносно вводил войска в Сирию, где первое реальное столкновение обернулось позором, который и сегодня стараются скрыть официальные СМИ.

Немножко поразмыслив, он понял, что никаких славных побед обществу он больше предложить не может. И отступать тоже не может, даже несмотря на всякие компромиссные вещи, которые сейчас обсуждаются по Донбассу.

Путин не может на это пойти, потому что общественное мнение примет это как поражение. А он же играет на волне имперского величия.

Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в .

Поэтому тактика Путина – максимально обострить отношения с Западом и создать в России атмосферу осажденной крепости, которая все время находится на грани войны. На грани, но не в состоянии войны.

Путин понимает, что при любом серьезном столкновении он потерпит поражение. А так, все как по Оруэллу: вечная война со злобным и жестоким противником.

Все это Путин и будет продавать российскому населению. Ведь это единственная возможность удержаться во главе России. Путин прекрасно понимает, что потеря власти — значит потеря жизни.

Не думаю, что протесты в Кемерово могут изменить ход событий. Ведь власть четко сказала населению: жалеть можно, протестовать нельзя.

Пропаганда гласит: какой хитрый, безжалостный и жестокий Запад. У нас такие серьезные переживания, а он наносит удар с высылкой дипломатов.

Используя трагедию в Кемерово, Путин только усиливает истерическую антизападную и, естественно, антиукраинскую пропаганду. Ведь что в Кемерово, что в Великобритании, пропаганда нашла уже массу украинских следов.

—

Сводка.нет - Новости Украины и Мира