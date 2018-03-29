Президент Петр Порошенко в среду, 28 марта, подписал приказ о введении в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины главу Национального банка Якова Смолия. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Стоит отметить, что Смолий введен в состав СНБО вместо бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой.

"Ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины Смолия Якова Васильевича - главу Национального банка Украины, выведя из состава этого Совета В.Гонтареву", - говорится в тексте соответствующего указа, который вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины во время заседания в четверг, 15 марта, поддержала решение о назначении Якова Смолия новым главой Национального банка Украины .

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