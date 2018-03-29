Внефракционный нардеп Надежда Савченко выразила сожаление, что украинское руководство "не захотело утвердить право людей на устранение каждой преступной власти". Парламентарий отметила, что она и глава "Офицерского корпуса" Владимир Рубан не смогли бы захватить власть в Украине.

"Государство – это не только Банковая, Кабмин и Верховная Рада. Это все органы и институты, которые обеспечивают жизнедеятельность государства, все районные, областные, городские суды, райотделы, отделы СБУ, мэрии.

Это все – государство. Два человека – Рубан и Савченко – и даже еще те четыре забрендированных свидетеля никак не могли захватить все органы государственной власти по всей Украине.

Это происходило в 2014 году, когда это было народное восстание, когда народа было довольно, чтобы заблокировать все органы государственной власти.

И мы это хорошо помним.

Майдан не признан преступлением, Майдан признан героизмом украинского народа. И я с этим согласна", – заявила она.

"Нельзя народного депутата судить за слова", - заявила Надежда Савченко.

"Вы послушайте все маразматические вещи, которые говорят депутаты... всех вешать на березах, всех стрелять и так далее. Но их почему-то никто не судит. У меня тоже были только слова. Я ни в чем не виновата", - добавила она.

Савченко выразила сожаление, что украинское руководство, которое пришло после Революции достоинства, "не захотело утвердить право людей на устранение каждой преступной власти".

22 марта Верховная Рада лишила Савченко неприкосновенности и дала дозволение на ее задержание и арест. 23 марта суд арестовал нардепа до 20 мая без права на залог. В этот же день она объявила голодовку.

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