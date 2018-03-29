Очень похоже на то, что мы, Европа и мир таки переживаем ключевой переломный момент, хотя и локального масштаба. Я о том, что делает Великобритания, и следом за ней все больше и боььше стран в отношении России.

Да, нам трудно в это до конца поверить именно потому, что сколько раз мы надеялись, что ну вот в этот раз уж точно Кремль доигрался, вот уж он перешёл красную линию, но… ничего не происходило, информирует svodka.net.

То есть Запад в лице его институтов ограничивался в основном лишь формальными окриками, угрожая чем-то вроде «усилить мониторинг», — пишет на Фб Oleksiy Nesterenko.

Это вроде как посреди белого дня, на оживленной улице, у всех на глазах бухой и одновременно обнюхавшийся клея «момент» (с советским знаком качества) до глюков негодяй избивает и грабит слабую и истерзанную жертву.

Все окружающие ей сочувствуют, но предпочитают не вмешиваться в ожидании» полиции», которая («совбез оон»), являясь на место, только разводит руками: гопник, дескать, тоже мной командует, у меня правила, он мне не разрешает.

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Гопник разухаривается не на шутку, и начинает размахивать кулаками перед лицами окружающих, которым это не нравится.

Одни пытаются взывать к нему, другие хмурят лоб и пытаются вразумить, на самом деле ожидая кто же первый вломит ему по роже, но распоясавшееся быдло только сильнее входит в раж, пока… ДЗЫНЬ! Не чиркает случайно Британию мизинцем по кончику носа.

В общем, с этого мига мы уже в глобальном замесе постольку-поскольку. Кремль мочить становится выгодно как в той драке, когда сначала быдло всех пугает, а как только его бить начали, то каждый считает своим долгом его если не кирпичом по балде оприходовать, то уж ногой пнуть как минимум.

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Быдло будет какое то время кричать и пытаться отпугнуть угрозами, вытаращив свои рыбьи глазенки, в которых страх и недоумение.Британия набрала нехилый разгон. Но только нам лучше усвоить, что это начало сведения счетов между Западом и Россией за троллей, вмешательство в выборы, за Трампа, за Фейсбук и соцсети, за Брекзит, сбитый Боинг и Сирию.

А Украина тут один из эпизодов, хотя и краеугольный.

И мы обязаны распорядиться этой возможностью.

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