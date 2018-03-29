|«Укроборонпром»решил сократить почти половину своих работников
|29.03.2018 16:44
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Соответствующее решение принято наблюдательным советом «Укроборонпрома» и подписано гендиректором концерна, передает пресс-служба компании.
Отмечается, что после оптимизации в штате концерна останется 180 человек. Новая структура компании будет построена по кластерному принципу управления производством.
«Цель оптимизации — повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий Концерна», — говорится в сообщении.
Сэкономленные в результате реформы средства планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ.
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