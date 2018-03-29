Среди партнеров и соседей Украины популярна мысль, что если бы не было транзита через нашу страну, то президента Российской Федерации Владимира Путина ничего бы не останавливало от прямого вторжения на ее территорию.

В Европе никто не хочет, чтобы роль Украины как транзитера была сведена к нулю, рассказала заместитель министра иностранных дел государства по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире «Радио НВ», говорится на сайте «Новое Время», информирует svodka.net.

«В Европе все понимают риски, связанные с перерывом транзита через территорию Украины или вообще отсутствием транзита через Украину. И здесь есть риски прежде только с безопасностью», — отметила чиновница.

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