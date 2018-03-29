В свое время отношения с Россией для каждого государства региона были даже важнее отношений с соседями. Сейчас ситуация изменилась — но ненамного.

В Центральной Азии налицо многочисленные противоречия, столкновения интересов и разногласия. Но потенциала для широкомасштабного насилия нет. Об этом заявил профессор университета Марбурга им. Филиппа (Германия) Торстен Бонакер в интервью CABAR.asia.

Маятник пока стоит на месте

Хотя профессор и отметил, что ЦА не считается высоко конфликтогенным регионом.

— Если мы рассмотрим различные рейтинги и исследования, можно утверждать, что конфликтогенный потенциал региона не сильно опасен, потому что конфликты остаются на латентном или минимальном уровне порога насилия. Если говорить о периоде после распада СССР, можно утверждать, что кроме гражданской войны в Таджикистане, в регионе не было крупного насильственного конфликта, — уточняет Бонакер.

Даже при учете этнических проблем Ферганской долины, потому что там нет потенциала к всплеску широкомасштабного насилия.

Профессор отмечает, что в последнее время внимание конфликтологов в ЦА было направлено в сферу водно-энергетических проблем, что также объясняется особым географическим расположением стран региона.

— С одной стороны, часть государств региона зависимы от энергоносителей, с другой – есть страны, которые обладают и импортируют эти энергоресурсы.

Естественно, с этими конфликтами можно работать, в том числе исследовать и обсуждать. Но это не значит, что разрешить их можно в два счета, потому что там всегда есть кофликтогенный потенциал, — утверждает профессор.

В конфликтологии нередко используется понятие маятника, который может сдвинуться в сторону эскалации. Но пока государства занимаются изучением и наблюдают за конфликтами, этот маятник останется неподвижным.

Споры вокруг воды

— В настоящее время это наблюдается на примере водно-энергетических вопросов, по распределению которых можно придумать определенные правила. Именно это является той сферой потенциальных конфликтов, в которые регион будет вовлечен всегда, — считает Бонакер.

Второй важной темой для рассмотрения являются региональные отношения стран ЦА с Россией и Китаем. И в них заложен один из потенциальных конфликтов, который будет затрагивать регион в дальнейшем.

— Сейчас мы видим, что китайская внешняя политика экспансионистского характера в ЦА не направлена против России, скорее только, Москва и Пекин реализуют свои политики согласованно. На мой взгляд, в этих взаимоотношениях нет угрозы эскалации, однако они обладают конфликтным потенциалом, — подчеркивает знаток.

Уйти от России не получится

Отношения с соседними Афганистаном и Ираном, по мнению Бонакера, также чреваты нестабильностью. Особенно с учетом специфики внутренней политики и социально-экономического развития региона.

— Например, в Кыргызстане и Узбекистане существуют проблемы в сфере этнической политики. В регионе этническая неоднородность и конкуренция больших групп за ресурсы и власть. В этом аспекте существует высокий конфликтогенный потенциал, — убежден профессор.

Бонакер отмечает недостаток институтов для разрешения конфликтов.

— Россия, стоит признать, играла важную роль в этом аспекте, которая выступала посредником и брала ответственность за решение некоторых проблем. После распада СССР каждое государство по-своему выстраивало и развивало с ней отношения. И отношения с Россией были важнее отношений с соседними государствами Центральной Азии.

Сейчас же эта ситуация изменилась: отношения с соседними центральноазиатскими государствами по степени важности перешли от среднего уровня к первому, — говорит профессор.

И все же важность отношений с Россией не уходит на задний план и не теряет своей значимости.

— следовательно я все-таки остаюсь скептичным в вопросе перспектив отделения региона от влияния политики России, учитывая его масштабы и глубину, — заключает Бонакер.

При этом он считает, что отношения в Центральной Азии зависят от поведения и личностей элит. Например, этнические конфликты в Кыргызстане были на уровне элит, а не обществ

Чему учиться у Европы?

Конфликтолог также считает, что региону ЦА можно научиться у ЕС двум вещам. Во первых, перенять практику «региональных институтов».

— Это поможет прежде только укреплению межгосударственного доверия и формирования общих интересов в отношении третьей стороны. Это может быть Россия, Китай или даже ЕС, — подчеркивает он.

Хотя центральноазиатские страны и так участвуют в различных международных институтах и на различных площадках, но:

у них нет общих институтов

они не состоят в общих международных институтах, как например, ШОС и ОДКБ.

— Второй аспект, который вновь нас ведет к вопросам водно-энергетических проблем, это интенсификация общей торговли. К примеру, ликвидация общих границ для торговли и интенсификация региональной торговли сыграли очень важную роль в общем развитии ЕС. В центральноазиатском регионе это зависит больше от России и Китая, нежели от самих стран региона — сказал он.

Третий важный аспект, по словам Бонакера, это развитие, направленное на создание региональной идентичности.

Кто стоит за этническими конфликтами?

Торстен Бонакер также отметил неоднородность этнического состава населения по различным характеристикам.

— Например, Казахстан является примером государства с этнической неоднородностью, одновременно в стране нет сильного конфликтного потенциала. В Кыргызстане по количественному признаку меньше различных этносов, однако там уже произошло несколько крупных межэтнических конфликтов. C моей точки зрения, этнические конфликты подогреваются политическими элитами для достижения собственных интересов. Исходя из моих собственных исследований, я могу утверждать, что этнический нейтралитет не всегда говорит об этнической конфликтоспособности. В этом плане большую роль сыграла именно политическая элита Кыргызстана, — повторяет профессор.

В качестве рекомендаций по разрешению конфликтов в регионе Бонакер советует:

проводить непрерывные встречи, обсуждения и согласования на политическом уровне с целью развития доверия между лидерами;

внешняя политика государств должна концентрироваться на своих соседях;

необходим обмен и консультации не только во время обсуждений проблем, но и на постоянной основе;

экономические интересы должны формироваться не вне, а в самом регионе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира