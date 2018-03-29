Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, как сообщает E! News, приобрела общую недвижимость с возлюбленным, баскетболистом Алексом Родригесом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Лопес и Родригес купили апартаменты в небоскребе Фото: jlo / Instagram Об этом сообщает E! News.Апартаменты находятся в небоскребе, в центре Нью-Йорка, на улице Парк-авеню.В квартире есть три спальни, гардеробная, несколько ванных комнат, бассейн и личный лифт.Роман Лопес и Родригеса начался в 2017 году.У Родригеса есть дети от бывшей супруги Синтии Скертис – две дочери: Наташа и Элла.У Лопес есть двойняшки – мальчик и девочка Эмми и Макс – от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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