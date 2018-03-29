Американская певица и актриса Дженнифер Лопес, как сообщает E!
News, приобрела общую недвижимость с возлюбленным, баскетболистом
Алексом Родригесом. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Лопес и Родригес купили апартаменты в небоскребе Фото: jlo /
Instagram Об этом сообщает E! News.Апартаменты находятся в
небоскребе, в центре Нью-Йорка, на улице Парк-авеню.В квартире есть
три спальни, гардеробная, несколько ванных комнат, бассейн и личный
лифт.Роман Лопес и Родригеса начался в 2017 году.У Родригеса есть
дети от бывшей супруги Синтии Скертис – две дочери: Наташа и
Элла.У Лопес есть двойняшки – мальчик и девочка Эмми и
Макс – от ее бывшего мужа, певца Марка Энтони.
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