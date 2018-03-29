Планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков

С этой целью планируется упростить пограничные формальности и оборудовать дороги, мосты и железные дороги для перевозки танков и другой тяжелой техники. Об этом говорится в плане Еврокомиссии, представленном в среду, 28 марта, в Брюсселе, пишет DW .