Приватбанк запустил новый кредитный сервис для физических лиц



Государственный Приватбанк запустил онлайн-сервис мгновенного кредитования физических лиц. Об этом в пресс-службе банка, пишет издание Новое Время.Бизнес. Так, теперь кредит можно оформить прямо на сайте, срок такого кредитования составляет до 24 месяцев. Максимальная сумма кредита — 50 тыс. грн. Погасить его можно досрочно без дополнительных комиссий. В банке отмечают, что для оформления онлайн-кредита понадобится мобильный телефон и карта Приватбанка. Также процедура получения денег включает в себя выбор суммы и срока кредита, затем нужно указать банковскую карту для зачисления средств и подтвердить согласие с условиями предоставления услуги и графиком погашения. Деньги будут перечислены на карту в течение 20 минут. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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