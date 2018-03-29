Украинская T.B.Fruit выходит на рынок пектина

Группа компаний T.B.Fruit, один из крупнейших переработчиков фруктов и ягод в Украине, построила линию для производства пектина на собственном заводе по производству соков ООО "Яблуневый дар" (Городок, Львовской обл.).

Согласно сообщению на сайте T.B.Fruit, производственная мощность линии пектина составит примерно 1,5 тыс. тонн/год, а общая потребность в мире - около 40 тыс. тонн.

"Мы имеем возможность увеличить производственную мощность до 3 тыс. тонн при необходимости", - уточнил вице-президент по вопросам продаж и корпоративного развития компании Роман Зузок.

По его словам, компания планирует стать членом Международной ассоциации производителей пектина (International Pectin Producers Association, IPPA). По данным последней, потребление пектина на мировом рынке ежегодно растет на 5%.

Группа компаний T.B.Fruit создана в июле 2011 года после объединения всех активов бизнесмена Т.Барщовского: "Яблуневый дар", польские плодоперерабатывающие заводы T.B.Fruit Dwikozy и T.B.Fruit Annopol, ООО "Танк Транс Украина" и Tank Trans Polska, занимающихся внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс "Т.Б. Сад" (700 га садов яблони, вишни, клубники и малины).

T.B.Fruit владеет восьми заводами по производству соковых концентратов соков прямого отжима, фруктовых пюре и замороженных фруктов и овощей в Украине, Молдове, Польше.

В Украине T.B.Fruit производит соки прямого отжима под ТМ Galicia.