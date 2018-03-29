В пятницу, 30 марта, в Украине начнутся проверки пожарной безопасности в общественных заведениях. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман по итогам совещания с главой Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николаем Чечеткиным.

"Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во исполнение решения правительства с завтрашнего дня начинает масштабные проверки заведений массового скопления людей на предмет выполнения требований безопасности, прежде только пожарной", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что испытывать будут кинотеатры, торговые центры, школы и садики.

"В полной координации с местной властью это нужно сделать как можно быстро. Это нужно делать системно... Нам нужны не штрафные санкции, а безопасность людей. Важно, чтобы мы быстро вели проверки, давали рекомендации, и они выполнялись", - заявил Гройсман.

При этом он пообещал, что за невыполнение требований противопожарной безопасности инспекторы "будут жесткими" с нарушителями.

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