В российском МИД заявили, что, задержав судно «Норд» под флагом РФ, Украина «уподобилась сомалийским пиратам». Об этом пишет в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Налицо очередная провокационная выходка украинских властей в отношении граждан Российской Федерации. Применительно к экипажу судна украинские пограничники действовали сродни сомалийским пиратам», — сказано в сообщении.

Захарова утверждает, что экипаж судна имел все необходимые документы для осуществления рыбного промысла в акватории Азовского моря и осуществлял лов рыбы «в строгом соответствии с действующими правилами рыболовства».

Она потребовала от имени РФ «немедленно освободить членов экипажа и возвратить судно «Норд» законному владельцу».

Госпогранслужба Украины 25 марта задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России. Прокуратура АРК открыла уголовное производство по факту выхода судна «Норд» из закрытого Киевом порта оккупированной Керчи. Также надзорный орган просит арестовать «Норд».

28 марта сотрудники посольства России в Украине сообщили о намерении посетить экипаж задержанного украинскими пограничниками судна «Норд» из Керчи. Украинская сторона уточнила, что не получала уведомления об этом.

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