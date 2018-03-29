Третья мировая война уже идёт

Проведённое командой @ исследование приводит нас к интересным результатам и помогает внимательному читателю понять развитие дальнейших событий в мире. В ходе анализа учитывались только действительно произошедшие события, а также проводились беседы с экспертами, в том числе с некоторыми экс-сотрудниками спецслужб России. Все результаты сведены в небольшую статью.

Когда говорят о возможности начала третьей мировой войны, многие забывают, что в современном мире боевые действия могут происходить не только в виде прямого столкновения двух и более народов через применения физической силы. США на протяжении многих лет ведут информационную войну, которая позволяет путём манипулирования сознанием общества ослаблять развитие ряда государств, в том числе силами третьих стран, которые, с одной стороны, информационно обработаны, а с другой - финансово зависимы от США. В этом смысле третья мировая война уже идёт, и главный агрессор в ней – США. Многим другим странам приходится заниматься вопросами информационного противоборства с целью защиты своей независимости и минимизации информационных атак, исходящих от США или иных стран по команде из США. Ранее термин «информационное противоборство» не рассматривался как только «защита», он был общим для информационных войн, но агрессия США, особенно сильно проявляющаяся в последние десятилетия, сегодня не позволяет объединять термин «агрессия» с другими, а напрашивается его чёткое выделение.

Очень часто от многих людей мы слышим сравнение ряда стран НАТО с надрессированными США собаками. США говорят: «Лаять!». И все дружно подчиняются. Чувство собственного достоинства и независимости такие страны давно потеряли, как бы они не пытались это скрыть, вступая в различные глобальные организации.

Непосвящённому читателю мы расскажем простым языком, что у США существуют два основных направления деятельности в информационной войне. Первое – набег (агрессия). Это означает, что через все напрямую или косвенно подконтрольные СМИ (а их сотни) они распространяют информацию с целью внушения (манипулирования мнением). Как правило, это очень долгий процесс, который может приводить к своему результату через 5, 10 и более лет, но такой процесс имеет практически невозвратный характер. Если поколение выросло с чем-либо ему внушённым, то ничего другого уже слушать не пожелает. Второе – информационное подавление другого информационного события. То есть, если в мире появилась положительная циркулирующая новость о какой-либо стране, то США провоцируют некое другое развитие событий, которое по своей информационной мощи (резонансу) будет более обсуждаемым. Такие события тоже готовятся заранее, но, как правило, речь идёт о сроке реализации до 5 лет. И, конечно, американцы хорошо знают, что нет более эмоционального события, чем человеческие жертвы и военные действия, следовательно сегодня на их руках кровь уже тысяч людей и далее мы вам это продемонстрируем.

Стоит отметить, что на сегодняшний день Russia Today и Sputnik, которые занимаются информационным противоборством (т.е. именно защитой), значительно уступают той массе прозападных СМИ с их фейковыми новостями, которые начали развиваться задолго до российских, и в которые вливаются миллиарды долларов ежегодно. У RT непростая задача, и состоит она в том, чтобы хотя как-то компенсировать, показать правду в противовес постоянно нарастающему информационному воздействию, нагнетанию русофобских настроений, со стороны США на сознание жителей множества стран. Что может RT против сотен СМИ? Ответ вы знаете сами, но все-таки даже этот источник информации сейчас на западе пытаются прижать, потому что правда глаза режет, и сила RT заключается именно в достоверной информации, на подавление которой западу действительно нужна синхронная работа сотен СМИ, работающих по принципу «кто громче, тот и прав».

Возьмём в рассмотрение последнее десятилетие.

8 августа 2008 года. Торжественное открытие летних Олимпийских игр в Пекине. Этого события ждал весь мир, большинство которого обработано пропагандой США о суровом Китайском режиме. Всем интересно, какой Китай на самом деле. Тысячи болельщиков, репортёров, камер находятся в Китае, сотни миллионов телезрителей по всему миру. Весь мир хочет увидеть настоящий Китай. Как же быть американцам, вложившим миллиарды долларов на сдерживание Китая? Они всё предусмотрели заранее.

В этот же день 8 августа 2008 года произошёл вооружённый конфликт в Южной Осетии. Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии по приказу Саакашвили. Сегодня уже только ленивый не знает, что за Саакашвили стоят США. Всё сделано строго по плану - день в день с открытием Олимпиады. Все прозападные СМИ сразу переключились с темы освещения Олимпиады, которая практически сошла на нет, на тему «Россия развязала войну с Грузией». Также это позволило американцам продолжить антироссийскую пропаганду и истерию. В результате этого искусственно спровоцированного события США успешно использовали оба направления информационной войны. Именно на их руках лежит кровь погибших людей в ходе данного военного столкновения. Однако, они не церемонятся с постсоветскими республиками, разжигание вражды между ними – это один из основных векторов работы ЦРУ США. Хиросима и Нагасаки, Куба, Лаос, Вьетнам, Ирак… этот список можно продолжать долго, у США руки уже давно по локоть в крови, что им до каких-то постсоветских республик!

2010 год. В отношении России всё спокойно, олимпиада в дружественной США Канаде. Чемпионат мира по футболу в ЮАР.

2012 год. Тоже всё спокойно, чемпионат Европы по футболу в Польше/Украине. Олимпиада в Лондоне.

2014 год. С 7 по 23 февраля— XXII зимние Олимпийские игры (Сочи, Россия), грандиозный триумф нашей страны, высший уровень организации.

21-22 февраля 2014 года – смещение Виктора Януковича с поста президента Украины (который продержался на десяток дней дольше, чем планировали в США). Резонанс русофобских настроений на Украине быстро подхвачен всеми западными СМИ. Этому событию непосредственно предшествовали многомесячные антипрезидентские и антиправительственные акции на Украине (евромайдан), которые закончились свержением Януковича именно на фоне проведения Олимпиады. Информационная повестка Олимпиады на прозападных каналах сошла на нет, и на первый план вышли столкновения на майдане. В очередной раз ценой человеческих жизней США осуществили оба направления информационной войны. А то, что события на майдане происходили при непосредственной поддержке США, сейчас тоже общеизвестный факт, так как ЦРУ полноценно разместилось в Киеве быстро после свержения Януковича.

2016 год. Чемпионат Европы по футболу во Франции. Олимпийские игры в Бразилии. В этот год Бразилия ощутила на себе всю сила американской пропаганды, прозападные СМИ неделями муссировали, как в Бразилии всё плохо, какая там преступность, и что ничего не готово, в результате всё было проведено на высшем уровне.

После триумфа нашей сборной на Олимпиаде в Сочи очень многим во главе с США не хотелось больше видеть Россию на 1 месте в медальном зачёте. Началась грязная игра. Нашли слабое звено, продавшееся за 5 копеек – Родченкова. Мы все видим и знаем, что до сих пор кроме устных докладов пары человек нет ни одного доказательства подмен и вскрытий допинг-проб. Наша антидопинговая лаборатория часто вместе с производителем пробирок говорили, что это не вероятно. Тем не менее, пропагандистская машина из сотен СМИ отработала как всегда синхронно. Они крикнули громче, у WADA монополия, Баха додавили.

1 марта 2018 года. Преддверие выборов в России. Триумфальное письмо Президента Федеральному собранию. СМИ только мира как только не перевернули речь, под какой призмой не посмотрели, звучали слова и «агрессия» и другие, но мысль о том, что с Россией нельзя говорить с позиции силы, отложилась у всех. Россия подтвердила статус сверхдержавы, которая не занимается уличными разборками в стиле 90-х. Страна хочет защитить себя и своих друзей для спокойного дальнейшего развития.

4 марта 2018 года. Отравление Скрипаля. И здесь в очередной раз и подавление резонанса от выступления Президента 1 марта и возможность информационного давления на Россию перед выборами с целью влияния на их исход. И уже доказано, что целый ряд стран мог иметь этот газ, которым был отравлен Скрипаль, в том числе один из разработчиков этого газа давно живёт в США и находится под колпаком у ЦРУ.

Ответ на вопрос «независимая провокация или часть серии последовательных действий США во внешней политике?» напрашивается сам. Это планомерная грязная работа американских деятелей, периодически с привлечением спецслужб союзных им государств.

Впереди Чемпионат мира по футболу. Мы очень не хотим прогнозировать негатив, но логика показывает, что параллельно с этим событием уже что-то намечено нашими западными «партнёрами». Мы очень надеемся, что это не так. Также надеемся, что поставки оружия из США на Украину и стягивание вооружённых сил всё ближе к Донбассу не приведут к полноценным боевым действиям.

Команда надеется, что данным небольшим перечислением только самых глобальных мировых событий мы смогли хотя бы немного углубить читателя в вопросы информационного противоборства. Мы надеемся, что вы будете в большей степени понимать его необходимость, потому что, только сплотившись все вместе, мы сможем давать серьёзный отпор любым попыткам проявления агрессии в отношении нашей страны. Ну и, конечно, стоит отметить, что такой свободы слова, как сегодня в нашей стране, нет, наверное, уже нигде. Мы честны перед собой, следовательно наше государство не боится наличия любого количества СМИ с любыми риториками, потому что часто кроме открытого вранья им ничего не остаётся освещать, чтобы отрабатывать вливаемые финансы.

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